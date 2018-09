Far west a Bari, sparatoria nei pressi dello stadio: un morto e un ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Far west in via Donato Menichella, nei pressi di Carbonara, in direzione della tangenziale. Due auto e una moto di grossa cilindrata sono le protagoniste di un inseguimento con sparatoria che si è concluso con un morto è un ferito. Sul posto è stato rinvenuto anche uno scooter, un Piaggio Liberty, ma ancora non si sa se e in che modo possa essere coinvolto, in una traversa vicino al circolo tennis, invece, è stata ritrovata una terza auto.Dall’interno di una delle due auto sarebbero partiti alcuni spari che hanno raggiunto i due uomini in sella alla moto. I feriti sono stati trasportarti al pronto soccorso del vicino ospedale Di Venere dove poco dopo uno dei due ha perso la vita. Sul selciato, oltre a borselli e caschi, è stata rinvenuta l’arma.