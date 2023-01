Spaccio e tentato omicidio: quattro arresti dei carabinieri a Molfetta

Con le accuse, contestate a vario titolo, di tentativo di omicidio e spaccio di droga, quattro persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri a Molfetta in esecuzione di un provvedimento cautelare in carcere.

La sparatoria nel 2020

Secondo l'impostazione accusatoria della Procura di Trani accolta dal Gip, i quattro avrebbero organizzato un'attività di spaccio a Molfetta (Bari), uno di loro sarebbe anche stato coinvolto in un tentato omicidio compiuto sempre a Molfetta nel 2020. I fatti contesti risalgono a due diversi periodi. Il 23 febbraio 2020 uno degli indagati avrebbe partecipato ad una sparatoria avvenuta nel pieno centro di Molfetta, quando due uomini esplosero diversi colpi senza rimanere feriti. Per questo episodio nel luglio 2020 furono arrestate altre due persone.

Lo spaccio

Per lo spaccio di sostanze stupefacenti, invece, i fatti contestati risalgono al periodo che va dall'aprile al giugno 2021, quando i quattro indagati - tre uomini di età compresa fra 24 e 57 anni e una donna di 58 - avrebbero organizzato un'attività di spaccio, realizzata in modo costante e per un lungo periodo di tempo e con oltre 600 cessioni contestate.