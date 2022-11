Spaccio di droga e armi: operazione della polizia tra Puglia e Basilicata

Una maxi operazione della polizia è in corso tra Puglia e Basilicata. Su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Potenza, la Polizia sta eseguendo 22 misure di custodia cautelare emesse dal gip del capoluogo lucano nei confronti di persone ritenute «facenti parte di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravati - è spiegato in un comunicato diffuso dalla Questura di Matera - dal numero dei partecipanti e dalla disponibilità di armi». Oltre alla provincia di Matera, l'operazione antidroga ha interessato anche quelle di Bari e Taranto.

«Continui e reiterati approvvigionamenti da fornitori pugliesi e albanesi» di droga (cocaina, eroina, marijuana e hascisc) poi rivenduta nel Materano, in particolare a Montescaglioso: sono stati scoperti nell'ambito dell'operazione condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza e condotta dalla Polizia che stamani ha eseguito 21 arresti (16 in carcere e cinque ai domiciliari) tra Puglia e Basilicata.

La Polizia ha inoltre notificato una misura cautelare del divieto di dimora in Basilicata per un uomo di Montescaglioso. Nella stessa città lucana è residente Nunzio Paolo Castellaneta, di 56 anni, finito in carcere e ritenuto dagli investigatori a capo dell'organizzazione dedita al traffico e allo spaccio delle sostanze stupefacenti. Castellaneta ha numerosi precedenti penali, alcuni dei quali risalgono agli anni Novanta, quando Montescaglioso fu scenario di diversi omicidi nell'ambito di una faida tra clan. Secondo quanto reso noto in un comunicato dal Procuratore distrettuale antimafia di Potenza, Francesco Curcio, nel corso delle indagini sono stati sequestrati circa 600 grammi di eroina e 300 grammi di cocaina.

La conferenza stampa

Nella nota è inoltre annunciato che «i dettagli» saranno illustrate in una «conferenza stampa indetta dal Procuratore distrettuale antimafia di Potenza», Francesco Curcio, che si terrà alle ore 11 negli «uffici della Procura della Repubblica di Potenza».