Furto con spaccata in centro: ladri via con un bottino da 500 euro

Non si fermano più. Ennesimo furto con spaccata questa notte in pieno centro a Bari. Colpita una gastronomia molto conosciuta in città che fa piatti pronti.

Dopo il colpo messo a segno dal ristorante "Biga e Fila" ieri, stanotte è stata la volta del negozio di gastronomia "Pronti a Tavola" in via Piccinni. I ladri, intorno alle 3, hanno utilizzato una grossa pietra presa dal cantiere di fronte al locale per rompere il vetro della porta ed entrare.

Via con l'incasso

La banda ha infranto la vetrina portando via l’incasso per circa 500 euro, lasciato lì per pagare i fornitori che arrivano presto la mattina. Indaga la polizia che si sta avvalendo degli uomini della scientifica.

Il secondo colpo in poche ore

E' il secondo colpo in poche ore: ieri mattina una volante della polizia era intervenuta in via Argiro, nel Murattiano, dove i ladri avevano infranto la vetrata di una pizzeria portando via l’incasso di 400 euro. Una escalation che prosegue ormai da mesi