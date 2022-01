Dal camice bianco ai lustrini: chi sono le sorelle Pompadour, dal 9 gennaio in tv

Di giorno sono due infermieri professionali, ma di notte la loro passione si colora di lustrini e paillettes per approdare sul palco nelle vesti delle “Sorelle Pompadur”. Non nuovi al pubblico televisivo e li conosce anche come concorrenti di programmi a premio, i fratelli Daniel e Domenico Roberto di Santeramo in Colle (Bari) conquisteranno il piccolo schermo con un programma a loro dedicato che partirà il 9 gennaio su Discovery +. Il docufilm si intitola "Sisters – Una vita da Sogno“, dura 60 minuti ed è prodotto da Darallouche per Discovery Italia.

Protagonisti Daniel e Domenico, gemelli omozigoti da tempo impiegati in due diverse strutture sanitarie pugliesi. Le loro figure sono il fulcro di una fitta rete di relazioni familiari, lavorative e artistiche.

Nel docufilm la loro missione sarà convincere l'adorata ma tradizionale mamma pugliese a presenziare a un loro spettacolo e ad accettare la loro eccentrica doppia vita.