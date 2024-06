Il crollo del controsoffitto nel plesso “Marco Polo” della scuola 27esimo circolo, a Palese, riapre il dibattito sulla manutenzione degli edifici scolastici. In questo Bari segue lo spiacevole trend dell’intera regione, dove, secondo i dati forniti dalla Uil Puglia, solo la metà degli istituti scolastici, 953 su 2mila 458, possiede il certificato di agibilità. Dati allarmanti. Ma ce ne sono altri che fanno ben sperare, come i 40 milioni di euro del Pnrr che consentiranno il restyling degli istituti superiori del capoluogo e i 16 milioni di euro che porteranno alla costruzione, o alla demolizione con ricostruzione, di undici asili nido.

Il rapporto annuale “Ecosistema Scuola”, pubblicato da Legambiente, restituisce un’immagine dell’edilizia scolastica nel capoluogo in chiaroscuro. Il dossier analizza le strutture scolastiche nel loro complesso, dalla salubrità degli ambienti fino alla capacità di garantire l’accesso gratuito al servizio mensa. Per quanto riguarda il primo aspetto, per esempio, Bari viene bocciata dal report di Legambiente perché non ha fornito i dati sul monitoraggio dell’amianto nelle scuole. Un triste riconoscimento che il capoluogo condivide con un’altra pugliese, Taranto. Ancora: Bari è, assieme a Brescia e Lecce, tra le città che dichiarano la presenza di edifici scolastici con radon non bonificato. È comunque un passo in avanti, perché il dato mette in evidenza che il monitoraggio, almeno per quanto riguarda questo gas particolarmente tossico, è stato effettuato e soltanto 22 Comuni in tutta Italia hanno fatto lo stesso. Tra gli aspetti positivi riconosciuti a Bari dal dossier vi è la percentuale di accessi gratuiti al servizio mensa rispetto al totale dei beneficiari. Nel capoluogo pugliese viene offerto al 35% dei beneficiari totali, garantendo prodotti bio e ponendo particolare attenzione a proporre quelli di stagione.

Premio anche alla sostenibilità: le stoviglie, monouso, sono tutte in bioplastica compostabile e biodegradabile. Per quanto riguarda gli spazi, secondo un’elaborazione della piattaforma Openpolis basata sui dati del ministero dell’Istruzione e del merito, il capoluogo non splende per disponibilità di palestre nelle scuole del territorio comunale. Solo il 46,63% degli istituti d’istruzione presenti in città disporrebbe di spazi adeguati alle attività sportive, meno della metà, ossia 71 strutture su 146. Una percentuale ben lontana da quella di altre città capoluogo, come Monza e Firenze, dove circa il 72% degli edifici scolastici attivi nell’anno scolastico 2022/2023 garantisce agli studenti spazi a norma per l’attività motoria.

Tutto questo è finito nel gran calderone dei progetti finanziati dal Pnrr. A cominciare dalle scuole materne: nella città di Bari sono già aperti i cantieri per superare lo storico gap nell’offerta educativa rispetto alle performance dei centri urbani settentrionali. Oltre 16 milioni di euro dai fondi europei sono stati stanziati per la realizzazione di nuovi asili nido o lavori di adeguamento di quelli esistenti. In tutto, gli interventi riguarderanno dodici asili nido. Otto di questi saranno realizzati ex novo, mentre gli altri quattro troveranno spazio in edifici riconvertiti e riqualificati per ospitare i piccoli. Tra le strutture che saranno completate entro il 2026, rientrano gli asili nido “Del Sole”, in via Bartolo a Poggiofranco, “La Rondine”, nei pressi del Consiglio regionale in via Gentile, “Del mare”, a Torre a Mare, e due strutture nel San Paolo, “La Nave” e “Il Fiore”. Partirà subito dopo la conclusione delle attività didattica, invece, il cantiere della scuola primaria “Anna Frank”, che sarà demolita e ricostruita nello stesso punto per un importo complessivo di 8 milioni 870mila euro.

Infine, per quanto riguarda gli istituti superiori (di competenza della Città metropolitana), i fondi stanziati ammontano a 40 milioni di euro. «In questi anni abbiamo sempre lavorato per garantire sicurezza e sostenibilità ai nostri alunni e docenti», dichiara il consigliere metropolitano all’Istruzione, Marco Bronzini. Tra gli interventi principali vanno ricordati la demolizione e ricostruzione della scuola “Romanazzi”, il rifacimento della palestra del “Panetti” e l’adeguamento della palestra del “Vivante”. All’interno dell’ex caserma dell’aeronautica, in corso Sonnino, sarà trasferito il “De Nittis”, attualmente in locazione in una struttura nei pressi del Policlinico, mentre sono stati concessi alcuni spazi di proprietà comunale all’istituto d’arti “Pascali”. Infine, in quasi tutte le strutture saranno sostituite le guaine e gli impianti elettrici.

