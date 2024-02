Sky Glass, wi fi e tv brandizzate in tutta Italia, ma non a Bari. Ecco perché

Servizio Sky Glass per tutti, ma non per i baresi. Sky infatti ha bloccato la rateizzazione per il proprio servizio wi-fi e l'acquisto dei televisori brandizzati nwel capoluogo pugliese. Il perché? E' presto detto. I baresi sono insolventi.

Per acquistare la tv Glass Sky da 43’’ a 11,90€ al mese sono necessarie 48 rate e un anticipo di 79€. Ma se questa offerta vale in tutta Italia, non vale a Bari dove eventualmente la rateizzazione può avvenire per mezzo di una finanziaria esterna. Una scelta dettata dal fatto che gli utenti del capoluogo pugliese sono insolventi.