Skate, a Bari la “Trust That Trick”: performance, acrobazie e spettacolo al Ponte Adriatico

Il gotha italiano dello skate a Bari, nell'impianto del Ponte Adriatico: si è svolta oggi la “Trust That Trick”, iniziativa realizzata dal concept store streetwear barese Banana Moon e dal marchio Anthem Brand Co., in collaborazione con Fantech e UniCrypto, la community del Politecnico. Un pomeriggio di performance, acrobazie e spettacolo. Durante la manifestazione sono intervenuti gli skater della Itsb, Commissione Italiana Skateboard Fisr, membri della nazionale italiana Lucrezia Zarattini e Ivan Federico, con il coach Daniele Galli.

Presenti le star della disciplina

Tra le stelle della giornata, con la sua Santa Cruz 8.25, equipaggiata con truck independent 149, ruote OJ 54 mm e grip grizzly, Lucrezia Zarattini, 18 anni. Ha partecipato ai World Beach Games di Doha, in Qatar nel 2020 e allo Skateboarding World Championship tenutosi in Cina nel 2018. Ivan Federico, 26 anni, ha invece rappresentato l’Italia ai Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020 ed è stato il primo skater italiano a vincere l'oro agli X Games conseguito a Minneapolis nel 2019. Con i due a Bari anche il coah Daniele Galli che con i suoi vent’anni di esperienza sullo skateboard è considerato tra le figure italiane più autorevoli di questo sport.

Un appuntamento aperto a tutti, che ha visto la partecipazione di decine di ragazzi, accompagnati dalle selezioni musicali dei dj Fato e Big Fab, dallo speaker Kekko Dmc e dalla performance del breakdancer venezuelano Bboy Carlitos della Flying Legs Crew. Grazie alla partnership con la piattaforma digitale Fantech, era presente un’area, per giovani e adulti, per vivere un'esperienza interattiva di realtà aumentata. Tra le attività virtuali proposte una caccia al tesoro e la creazione del proprio avatar. Ancora, proposti contest a premi, free skate, giveaways, free drink e i best trick degli atleti azzurri e dell’allenatore.