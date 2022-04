Un tappeto di siringhe in corso Italia: protestano i residenti del quartiere Libertà

Un tappeto di siringhe. Corso Italia a Bari continua a preoccupare i residenti che anche oggi hanno denunciato le condizioni di degrado in cui versa la strada del rione Libertà.

L'esasperazione dei residenti

"Siamo stanchi, esasperati - racconta Luca Bratta, componente del comitato cittadini attivi del Libertà - stanchi delle false promesse dell'amministrazione comunale. Sono venuti a pulire solo le prime settimane e poi niente più e nel frattempo la zona sta morendo, anche dal punto di vista commerciale".

Vandalismo e degrado: la denuncia

I residenti denunciano le condizioni di degrado in cui versa una delle maggiori strade di collegamento tra il Libertà e il Murattiano. "Il Comune ha pensato solo a togliere le auto - continuano i residenti - ma tutti gli altri problemi non sono stati risolti. C'è sempre gente che dorme sotto i portici, che si lava davanti alle famiglie senza alcun tipo di preoccupazione. Questa mattina abbiamo trovato un tappeto di siringhe. Come si fa a vivere in queste condizioni?". Molti residenti hanno preferito trasferirsi. "La sera si ha paura anche di uscire dal portone - conclude Bratta - ci chiediamo ancora una volta quali sono le risposte dell'amministrazione comunale nel merito".

