Il sindaco di Triggiano si dimette: «È venuta meno la fiducia tra alcuni consiglieri»

«Con profondo rammarico, comunico che ho rassegnato le dimissioni da sindaco della città di Triggiano». Così, con uno scarno video su Facebook, il sindaco di Triggiano Antonio Donatelli ha annunciato le dimissioni, firmate nella tarda mattinata di sabato. Ora, Donatelli ha venti giorni di tempo per ritirarle.

«Un numero di consiglieri di maggioranza mi ha chiesto di verificare la modalità operativa della nostra città - spiega il sindaco dimissionario - e di verificare gli assetti di governo. A seguito di diversi confronti, ho intuito che, ormai, non abbiamo più la stessa modalità di pensiero in merito alla gestione di Triggiano. È venuta meno la fiducia tra alcuni consiglieri ed il sindaco stesso - aggiunge Donatelli - e la fiducia è un elemento imprescindibile in qualsiasi contesto associativo. In questi venti giorni, mi confronterò con tutti i consiglieri eletti un anno fa per capire se c’è la possibilità di proseguire». Le dimissioni, dunque, sono tutt’altro che irrevocabili.