Corato, danneggiata l'auto del sindaco. «Un lavoro di precisione, sporgerò denuncia»

Corato continua a vivere nella paura. Un altro atto di intimidazione, l'ennesimo, il terzo in pochi giorni. Questa volta di mira è stato preso il primo cittadino, Corrado De Benedittis.

Lunedì scorso un ordigno era stato piazzato su un distributore di sigarette, mentre giovedì una saracinesca è saltata in aria in un negozio in Via Reggio, all'ingresso di un negozio di elettronica, ieri l'ultimo, al sindaco che proprio in un videomessaggio sui suoi profili social aveva spronato i cittadini a denunciare alle forze dell'ordine qualunque tipo di intimidazione. Danneggiati gli specchietti laterali e i fanali posteriori dell'auto di De Benedittis. «Un lavoro chirurgico, di precisione. Ovviamente, sporgerò denuncia - ha scritto il sindaco sui social -. Chiunque subisce un danno, una violenza, una intimidazione, un'estorsione deve denunciare. L'unione fa la forza. #senzapaura».