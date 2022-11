Impianti di videosorveglianza super tecnologici fuori dalle scuole per garantire una maggiore sicurezza. Il Comune di Bari ha pubblicato la gara da un milione di euro per dotare gli istituti della città di competenza comunale (infanzia, primarie e secondarie di primo grado) di un sistema di ultima generazione. Saranno circa 23 gli istituti che riceveranno gli impianti, anche se non sono ancora stati individuati e saranno scelti – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – «anche in base alle segnalazioni delle forze dell’ordine».

La determina

«Nell’ottica di garantire la sicurezza della città – si legge nella determina dirigenziale che dà il via libera alla procedura di gara - sono state individuate alcune aree di recentissima riqualificazione urbana a rischio di un rapido degrado se non adeguatamente presidiate. In tale ottica risulta necessario ampliare la dotazione dei sistemi di videosorveglianza di tutte le scuole ed edifici pubblici, installandone anche di nuovi sulle strutture attualmente sprovviste, che, per ubicazione o per funzioni svolte, possono essere soggette ad atti criminosi verso le cose e le persone».

Le domande dovranno essere presentate entro il 15 novembre. Al momento sono già 28 gli istituti che usufruiscono di questo tipo di sistema. La realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza per ogni scuola verrà effettuata secondo due configurazioni tipo che terranno conto delle dimensioni delle aree esterne da controllare nonché della copertura delle aree di interesse: un impianto di videosorveglianza dotato di 4 telecamere da esterno interconnesse con server di registrazione dati e un impianto di videosorveglianza dotato di 8 telecamere da esterno interconnesse con server di registrazione dati.

Le telecamere

Queste telecamere saranno realizzate per contenere i fenomeni criminosi dei siti indicati con l’approccio sistematico “Situal Crime Prevention”. In caso di necessità, le immagini archiviate potranno essere messe a disposizione degli inquirenti per le fasi di indagini. Saranno anche fornite di un gruppo di continuità in modo da tutelarle dagli sbalzi di tensione e farle funzionare anche in caso di mancanza di corrente.

Saranno dotate di un sistema che ottimizza automaticamente la messa a fuoco degli oggetti vicini e lontani. Dovrà essere garantita la connettività e sicurezza della rete. Le postazioni saranno collegate con la sala operativa con fibra ottica o con router 4g/Lte ad uso esclusivo del Comune di Bari. I segnali saranno crittografati. Gli impianti saranno collegati direttamente con la centrale operativa della polizia locale in modo da permettere all’operatore anche di visionarle in tempo reale. Il Comune sta puntando molto sull’implementazione delle telecamere in città, non solo a presidio delle scuole ma anche per uffici pubblici e per strada. Da 78 si è passati ad oltre 700 telecamere in dieci anni.

Gli ultimi finanziamenti da 4 milioni e 500 mila euro permetteranno di garantire la manutenzione degli attuali impianti e di favorirne l’implementazione in luoghi pubblici attualmente sprovvisti e particolarmente vissuti dai cittadini. L’incremento delle telecamere nelle scuole punta soprattutto a scongiurare gli atti di vandalismo e i furti, ma anche a prestare attenzione ad eventuali fenomeni di bullismo. Da segnalare inoltre che Bari è una delle prime realtàeuropee con un sistema capillare di unitàdi ripresa in tecnologia 4K che consente una maggiore qualità dell’immagine e quindi di zoommare sui dettagli di un eventuale episodio criminoso.