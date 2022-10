Sicurezza dei ponti a Bari, partiti i controlli e i sopralluoghi. L'ultimo intervento di manutenzione straordinaria ha riguardato qualche settimana fa il ponte di via Gentile: ad un costo di 30mila euro sono stati effettuati lavori di ripristino e messa in sicurezza, dopo che erano partite alcune segnalazioni. «Nessuna particolare criticità spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso solo un risanamento superficiale delle strutture in cemento armato». Il Comune ha una squadra ad hoc che si occupa proprio di supervisionare i ponti della città: dal Garibaldi a quello di corso Cavour fino a via Omodeo. «Ad eccezione del ponte Adriatico continua Galasso dove è previsto un programma di manutenzione allegato al progetto originario con verifiche e controlli periodici, per gli altri vengono effettuate da noi verifiche prima visive e poi partono interventi in caso di necessità». Come appunto accaduto in via Gentile.

Una delle strutture più vecchie



Uno dei ponti che necessita di maggiore attenzione è quello di via Omodeo che collega Japigia con San Pasquale. «È una delle strutture più vecchie della città prosegue ancora Galasso che sarà anche demolita nell'ambito dei lavori per la variante ferroviaria a sud di Bari». Un progetto da 390 milioni di euro complessivi che prevede lo spostamento dei binari nell'entroterra dalla stazione di Bari Centrale fino a Bari Torre a Mare e l'attivazione di tre nuove fermate a Bari Campus, Triggiano e Bari Executive. Al termine dei lavori gli attuali binari lato mare verranno dismessi e le aree ferroviarie saranno oggetto di riqualificazione urbana. La nuova linea sarà lunga 10 chilometri e percorribile a 200 chilometri orari, con tratti in rilevato e in trincea, sottopassi e sovrappassi ferroviari.

L'abbattimento programmato



E proprio nell'ambito di questi interventi rientra l'abbattimento del ponte di via Omodeo, presumibilmente entro il 2027. Prima però sarà realizzato un sottopasso di collegamento tra San Pasquale e Japigia all'altezza dell'Executive center. Il cantiere che prevede anche una pista ciclabile dovrebbe durare al massimo un anno. Subito dopo avverrà l'abbattimento del ponte di via Omodeo. «Sotto quel ponte dovranno passare quattro binari e non più due spiega ancora Galasso e non è possibile procedere con il semplice spostamento dei pilastri. Quindi dovrà essere demolito e ricostruito con piloni distanziati. Sarà un modo anche per adeguarlo: al momento le corsie non sono a norma, i marciapiedi sono stretti: il progetto ne prevede invece l'allargamento a due metri e mezzo con pista ciclabile».

Gli altri ponti



Ma quello di via Omodeo non è l'unico ponte attenzionato dall'amministrazione comunale. Le segnalazioni sono diverse. Su via Gentile ad esempio è giunta al Comune una segnalazione in merito alla presenza di ferri in vista. Sono quindi scattati i controlli e sono state fatte delle prove di carico a strada chiusa: il ponte è stato zavorrato per vedere quanto si abbassava con apparecchiature di precisione. In quell'occasione non sono state rilevate criticità. «Abbiamo quindi effettuato solo interventi di risanamento superficiale conclude Galasso nessun intervento strutturale. Un po' come è stato fatto per il ponte Garibaldi dove anni fa si distaccarono dei pezzi di intonaco. Intervenimmo ma non era nulla di grave». Insomma i ponti della città sono sotto la lente di ingrandimento dell'amministrazione comunale: da quello di via Omodeo a quello di corso Cavour, rientrano tra le strade più frequentate dalle auto in città. Anche se nella maggior parte dei casi non sono più a norma. Mancano ad esempio le piste ciclabili. Tutte le strade di nuova realizzazione devono avere percorsi ciclopedonali dedicati, come è stato fatto per il ponte Adriatico. In quel caso però la pista per i ciclisti non è stata mai aperta per un errore progettuale e gli amanti delle due ruote sono ancora in attesa degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza.

