Si lancia dall'aereo, ma il paracadute non si apre e si schianta al suolo: muore 45enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è lanciato da un aereo decollato dalla pista di Lavello, in provincia di Potenza, abitualmente frequentata da paracadutisti sportivi. Ma il suo paracadute non si è aperto e un uomo di 45 anni, di Bari, si è schiantato al suolo, morendo sul colpo. Inutile ogni tipo di soccorso.Sul posto sono accorsi, oltre ai medici, anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per capire se la tragedia avrebbe potuto essere evitata.