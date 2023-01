La versione barese di Shakira a Forum: «Scambiasti riso patate e cozze con una lasagna congelata». Il video

«Scambiasti una tiella di riso, patate e cozze con una lasagna congelata». E ancora: «Io so' una sorta di astice, lei una cozza e nemmeno tarantina». A Forum (trasmissione Mediaset in onda ogni mattina) una donna barese, una tiktoker molto popolare sui social, cita Shakira (nella famosa canzone "contro" Pique, nella quale accusava il calciatore di «aver scambiato una Ferrari con una Twingo», dopo la separazione) ma in salsa pugliese. E la Ferrari, così, diventa una tiella di riso patate e cozze e la Twingo diventa una lasagna congelata. Il video diventa subito virale sui social, soprattutto su Instagram.

Cosa è successo

La vicenda riguarda una punata di Forum, di appena qualche giorno fa. Come noto nel programma intervengono degli attori, che "raccontano", però storie reali. Lei, Kekka Barese, è già molto popolare sui social e in particolare su TikTok. Numerosi gli sketch comici che l'hanno fatta conoscere in Puglia e non soltanto. E ora la visibilità legata a Forum.