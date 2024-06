Le spiagge baresi sono affollate da giorni. Da Pane e Pomodoro a San Girolamo è ormai un brulicare di gente. L'amministrazione sta quindi correndo ai ripari perché tutto sia pronto in pochi giorni per la stagione balneare, che però è ormai cominciata. Gli operai sono a lavoro sulla spiaggia di Torre Quetta per proseguire le opere per la realizzazione dei nuovi pontili, dotati anche di scivoli per persone con disabilità. Il primo, spiegano dall’amministrazione comunale, «sarà pronto tra una settimana, a seguire gli altri tre».

Solo due (i primi che saranno realizzati) saranno a misura dei diversamente abili. In totale i pontili saranno quattro. Già da mercoledì comunque erano visibili nell’acqua le fondamenta dela prima opera. Via le vecchie strutture, quindi ammalorate e danneggiate dal maltempo, dalle mareggiate e dalla scarsa manutenzione. I pontili saranno interamente sostituiti e ricostruiti esattamente nelle stesse posizioni originarie mantenendo inoltre la stessa tipologia costruttiva e dimensione massima. Le nuove strutture saranno realizzate in maniera tale, assicura il Comune, da “durare almeno 25 anni”. A dare l’ok al progetto definitivo-esecutivo da 200 mila euro è stata la giunta lo scorso febbraio. È pronta anche una tensostruttura che sarà collocata di fronte uno dei pontili a disposizione dei cittadini e, soprattutto, dei bagnanti disabili. I lavori mercoledì mattina sono stati eseguiti sotto l'occhio vigile del sindaco Antonio Decaro, presente sulla spiaggia per un sopralluogo. Si tratta comunque di opere che sono eseguite con un leggero ritardo. Si è partiti a febbraio, «in modo da avere a maggio i nuovi pontili», aveva annunciato il primo cittadino mesi fa. La previsione allora era quella di completare gli interventi «per il periodo tardo-primaverile, quando la spiaggia comincia a essere particolarmente frequentata». Così non è stato.

Sempre mercoledì mattina erano in corso a Torre Quetta i lavori di ripascimento della spiaggia, che, ha spiegato sempre l'amministrazione, «dureranno al massimo due giorni». L’operazione consiste nel versamento artificiale di sabbia-ghiaia sulla costa erosa, al fine di mantenere una quantità idonea di sedimenti sulla costa. Il lavoro degli operai proseguiranno, poi, a Pane e Pomodoro dove saranno montate alcune cabine spogliatoio. Ma la spiaggia cittadina è in attesa del servizio depositi per piccoli bagagli, dedicato ai cittadini e ai turisti come difesa dai ladri. Uno strumento considerato dai più, lo scorso anno, «valido e utile». Ad oggi il servizio non è ancora attivo e secondo indiscrezioni «non dovrebbe essere operativo prima di fine giugno».

Sulla spiaggia barese solo la scorsa estate si contavano almeno due furti al giorno, tanto che il comitato di cittadini di Pane e Pomodoro aveva chiesto una presenza fissa di agenti in borghese. E anche quest’anno la stagione dei malviventi e dei loro furti è già cominciata. A pagarne le conseguenze sono, soprattutto, i turisti. Vittime prescelte. La scorsa settimana infatti sono stati sottratti a due malcapitati i loro zainetti, contenenti oggetti personali. Sulla spiaggia tra l’altro si attendono ancora alcuni servizi come l’installazione degli spogliatoi, la sistemazione definitiva del campo di calcetto, la rimozione del bar abbandonato e la pulizia della fontana lava piedi. Tra l’altro mancano anche i cartelli per avvertire della presenza dei malviventi. Fattore che permetterà ai turisti di essere maggiormente consapevoli dei rischi che potrebbero incorrere sul lido ma che, probabilmente, non arginerà nell’immediato un fenomeno che, negli anni passati e in particolare la scorsa estate, ha reso difficile la permanenza in spiaggia di turisti e cittadini. Nulla di fatto, invece, per il bar che si trova in condizioni pessime.