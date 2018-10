Sei liste civiche (molto centrodestra) pronte a sostenere Emiliano. Trattative anche per l'appoggio a Decaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei liste civiche pronte a sostenere la ricandidatura del presidente della Regione, Michele Emiliano, e «disponibili» anche a sostenere il sindaco uscente di Bari, Antonio Decaro (Pd), che si confronterà con le urne nella primavera prossima. L’accordo è stato siglato a Bari.«Oggi le liste civiche Sud al Centro, Iniziativa Democratica, Puglia Popolare, Sindaco di Puglia, Bari Capitale, Lista Di Cagno Abbrescia, hanno incontrato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al fine di confermare il sostegno in vista delle prossime elezioni Comunali e Regionali», è detto in una nota diffusa da Iniziativa Democratica, in cui si precisa che «durante l’incontro è stata comunicata ad Emiliano la volontà di organizzare a breve un incontro pubblico volto a definire il “Programma per Bari”.I rappresentanti delle liste civiche ritengono di avere, insieme, una forza che varia tra il 20 e il 25% dei consensi. A Emiliano sarebbe stato affidato il mandato di sondare la disponibilità di Decaro ad un’alleanza. «Verrà chiesto ai cittadini baresi, alle associazioni, alle migliori intelligenze accademiche e professionali - si evidenzia nel comunicato - di contribuire in maniera partecipata all’elaborazione del “Programma per Bari”. Al processo partecipativo, volto a definire il programma, saranno invitati anche i partiti. La valorizzazione dei parchi urbani, le infrastrutture cittadine, la mobilità sostenibile, la rigenerazione urbana, la riqualificazione delle periferie saranno al centro del progetto di città».«Il raggruppamento di liste assieme alle civiche storiche - conclude il comunicato - contribuirà a costruire la nuova coalizione, al fine di continuare il percorso politico di Michele Emiliano». Il comunicato è firmato dalla consigliera regionale del Pd Anita Maurodinoia (Sud al Centro); dall’assessore regionale de La Puglia con Emiliano, Alfonso Pisicchio (Iniziativa Democratica); dall’assessore regionale all’Ambiente e dal leader di Puglia Popolare, Gianni Stea e Massimo Cassano (entrambi con un passato in Forza Italia e ora nella civica del movimento Puglia Popolare); da Salvatore Campanelli (Sindaco di Puglia); da Fabrizio D’Addario (Bari Capitale); e da Angela Albergo, moglie dell’attuale presidente dell’Acquedotto pugliese, ex sindaco di Bari e già parlamentare FI, Simeone Di Cagno Abbrescia, che dà il nome alla civica.