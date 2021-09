Scuole, è il grande giorno. Ma in Puglia 20 classi sono già in quarantena

È arrivato con varie classe già finite in quarantena il 20 settembre, d-day dell'inizio ufficiale della scuola in Puglia. E mentre diverse scuole, soprattutto di primo grado, cercano di fare fronte all'emergenza, per gli istituti superiori di Bari e provincia ancora non c'è pace sui turni d'ingresso.

Il nodo dei doppi turni

Le scuole secondarie di secondo grado della città metropolitana sono le uniche di tutta la regione a dover...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati