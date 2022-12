Scuola inagibile, pronto il trasferimento per i piccoli alunni

Saranno trasferiti nella sede del Viti Maino gli alunni della scuola dell’infanzia di Altamura ospitati sino a ieri nell’istituto IV Novembre, dichiarato inagibile e sgomberato. La decisione è stata assunta al termine dell’incontro convocato nel pomeriggio di mercoledì al quale hanno preso parte la Commissaria Iaculli insieme ai dirigenti comunali e ai dirigenti scolastici per trovare soluzioni capaci di assicurare continuità scolastica agli alunni della IV novembre.



Tra le ipotesi avanzate nel corso dell’incontro ma non ancora approvate da tutti c’è quella di avviare, subito dopo la pausa natalizia, tra le scuole primarie una turnazione pomeridiana in maniera da assicurare la didattica in presenza per tutti gli alunni altamurani.

L'ordinanza di chiusura lo scorso mercoledì



Nella giornata di mercoledì era stata sottoscritta dalla Commissaria prefettizia un’ordinanza di chiusura immediata della scuola IV Novembre in viale Martiri e relativa evacuazione della scuola svuotata anche di libri, quaderni e tutto il materiale scoalstico. La decisione è stata assunta sulla base delle risultanze tecniche effettuate dai funzionari dell’ufficio tecnico comunale, con cui è stato riscontrato “lo stato di inagibilità dell’istituto”.