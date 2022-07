Scuola, cambio dei dirigenti a Bari: D’Ambrosio lascia il Pascali

Nuovo anno scolastico e nuovi incarichi tra gli istituti di Bari, seppure pochi: i presidi nuovi in città sono tre per l’Umberto I-San Nicola e i licei Socrate e De Nittis-Pascali, sebbene formalmente siano sei gli incarichi dirigenziale mutati nel provvedimento pubblicato dall’ufficio scolastico regionale.

La riorganizzazione

Riorganizzazione di ufficio dirigenziale e mobilità interregionali sono tra le motivazione che portano al cambio al vertice della dirigenza scolastica. Tra queste ragioni c’è anche la naturale scadenza di contratto con un passaggio di testimone alla presidenza per l’istituto comprensivo Umberto I S. Nicola che accoglierà la nuova preside, Antonella Accettura, proveniente dall’istituto Savio - T. Fiore di Gravina, al posto dell’attuale preside Giuseppe Capozza, dopo 29 anni da dirigente.

Lo stesso vale per il liceo artistico e coreutico De nittis - Pascali dove Santa Ciriello che lascia il liceo Socrate, prende il posto della dirigente Irma D’Ambrosio: «Io lascio questa scuola dopo 13 anni: è cresciuta in questo arco di tempo in numero e qualità. Siamo arrivati a 1200 alunni tra le più grandi della città con una splendida squadra di collaboratori e docenti».



La preside D’Ambrosio manifesta grande entusiasmo per la scelta della nuova preside: «Sono contentissima per la nomina della Ciriello perché la reputo una tra le più valide e sarà una guida». Una valutazione di merito che si riferisce ai 12 anni di presidenza della Ciriello nel liceo Socrate: anche lei adesso per via della rotazione obbligatoria dunque lascerà il liceo. La sua formazione ed esperienza si orienta tra la gestione delle istituzioni formative e ricerca in filologia e vanta una docenza di 30 anni. Al posto di Santa Ciriello prende l’incarico di dirigente scolastica al noto liceo classico Socrate Chiara D’ Aloja che proviene dalla scuola Leonardo Da Vinci di Cassano, sottodimensionata per numero di iscritti. La nuova preside del liceo classico ha iniziato la sua carriera di dirigenza a Cassano, vantando una lunga esperienza di insegnamento in storia romana e ha conseguito il dottorato di ricerca in storia diretta da Luciano Canfora: ha approfondito gli studi oltre Bari tra l’università di Firenze e quella di Venezia.

Le trasformazioni strutturali



Alcuni presidi rimangono anche se gli istituti cambiano struttura. L’ Amedeo D’Aosta e la Michelangelo passano da scuola di primo grado ad istituti comprensivi con la verticalizzazione dei servizi di formazione per diversi gradi. Il nuovo istituto comprensivo “Amedeo d’Aosta” a Japigia ha attivato nell’edificio dell’attuale omonima scuola media un corso di scuola primaria e invece in quello comunale di via Viterbo 5 ci sarà la scuola dell’infanzia. In ambi gli istituti comprensivi sono stati confermati come presidi Immacolata Abbattantuono per la scuola Amedeo d’Aosta e Scurani Antonietta per la scuola Michelangelo, anche questa verticalizzata in istituto comprensivo con accorpamento dei punti di erogazione della primaria “Carrante”, attualmente ricadente nel 17° Circolo Didattico “Poggiofranco”, con la contestuale attivazione di una nuova sezione di scuola dell’infanzia all’interno della primaria “Carrante”.



Più complessa è la trasformazione strutturale che ha investito l’istituto scolastico Tommaso Fiore che aveva registrato una soglia troppo bassa di studenti iscritti che non hanno toccato i 500 iscritti. Questo ha portato all’accorpamento della scuola secondaria di primo grado Tommaso Fiore con i punti di erogazione di scuola dell’infanzia “Martin Luther King” e “Tauro”, attualmente ricadenti nel 17° Circolo Didattico “Poggiofranco”. Da qui nasce la scuola Poggiofranco Fiore, che avrà come dirigente scolastica Porziana Di Cosola

E’ stato confermato il ruolo di dirigenza ad otto preside donne tra tre istituti comprensivi, un istituto magistrale, un liceo scientifico, un nautico e il convitto nazionale. Resta invariato dunque il ruolo di preside per Fiorenza Uncino nell’Istituto Falcone - Borsellino, Cappabianca Zoraide, nell’Istituto Don Lorenzo Milano, Veronica Maria per l ’Istituto Ceglie Manzoni Lucarelli, Rossini Patrizia per L’Istituto Japigia 1, Amoroso Anna Mari per l’Istituto magistrale G. Bianchi Dottula, Tina Gesmundo per il Salvemini, Giovanna De Giglio per l’istituto nautico Euclide, ed Ester Garagano per il convitto nazione Cirillo.