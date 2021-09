Scuola, monta la rabbia: solo a Bari doppi ingressi. «Basta, è inconcepibile»

A due giorni dallo start ufficiale della scuola in Puglia, a Bari le acque sono ancora agitate. In ballo c’è sempre la questione dei doppi turni per le superiori di Bari e provincia: il prefetto Antonia Bellomo ha confermato che il 75% degli studenti entrerà alle 8 e il restante 25% alle 9.40. Dal palazzo del governo hanno assicurato che la soluzione non è definitiva, ma potrà essere rivista in corso d’opera. In sintesi, ci si aggiornerà per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati