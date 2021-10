Scuola e doppio turno: è ancora caos. Nuovo tavolo tecnico in settimana

A tre settimane dallo start ufficiale, per le scuole superiori di Bari e provincia ancora non c’è certezza. Per un’altra settimana, quella appena trascorsa, si è andati avanti con il doppio turno d’ingresso (alle 8 per il 75% degli studenti, alle 9:40 per il restante 25%), e si inizierà così anche la prossima.

L'incontro tra prefetto e aziende dei trasporti



Il weekend del 10 ottobre, infatti, doveva essere quello buono per decidere se...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati