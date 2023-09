Bari, in classe fa troppo caldo: la preside anticipa l'uscita. Proteste anche a Foggia

La morsa dell'Anticiclone stenta ad allentare la sua presa e in Puglia l'estate è ancora piena. Così, dopo il ritorno in classe per circa mezzo milione di studenti, misurarsi con gli spazi angusti di alcune aule non è stato facile per gli studenti. All’istituto tecnico Marconi-Hack di Bari qualcuno ha anche avvertito un malore, nonostante non sia stato poi necessario l’intervento del 118. Così la presidente, Anna Grazia De Marzo ha deciso di anticipare l'uscita per i prossimi due giorni, giovedì 21 e venerdì 22 settembre: gli studenti dell'istituto tecnico lasceranno la scuola alle 12.30. «La situazione era pesante già da ieri, 19 settembre – ha detto la dirigente – Sono garante della sicurezza dei miei studenti e non potevo fare altrimenti».

A Foggia le temperature sopra la media del periodo e le classi pollaio hanno spinto una preside a fare lo stesso, anticipando la chiusura dei plessi alle 12.30 «onde ridurre il disagio a carico degli studenti».

E tanti ragazzi della provincia dauna hanno scritto ai dirigenti scolastici chiedendo che adottino provvedimenti simili, lamentandosi delle temperature elevate nelle aule e specificando che i pc durante le lezioni avrebbero sfiorato i 38 °C.