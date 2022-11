Scoperto ambulatorio medico abusivo: sequestrati 25mila prodotti, una denuncia

Agopuntura made in China. Ma senza le relative autorizzazioni. Un ambulatorio medico gestito da un cittadino cinese, dove venivano praticate la massoterapia e l'agopuntura in assenza del titolo abilitativo e delle previste autorizzazioni della Asl e del Comune di Putignano (Bari) è stato scoperto dalla Guardia di Finanza in un seminterrato.

Il titolare del centro è stato sorpreso mentre praticava un trattamento di agopuntura. Al momento dell'intervento dei militari nel locale c'erano molti clienti in attesa.

Il sequestro

Nel seminterrato sono stati sequestrati oltre 25.000 prodotti, privi di tracciabilità, quali aghi per agopuntura, medicinali e integratori a base di erba di provenienza cinese, per un valore complessivo stimato di circa 150.000 euro. Il titolare del centro è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica.

Sono stati sottoposti a sequestro preventivo d'urgenza i locali adibiti a sala massaggi, completi di attrezzature (lettini, lampade riscaldanti e sterilizzatori) e a sequestro probatorio gli aghi e i medicinali.