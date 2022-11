E’ di due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata odierna sulla provinciale che collega Castellana Grotte ad Alberobello. A scontrarsi, per cause tutte da accertare (anche se l’asfalto era viscido per la copiosa pioggia caduta), una Fiat Panda condotta da una 45enne agente di Polizia Locale in servizio a Castellana ma residente ad Alberobello che rientrava dal turno di lavoro e un furgone adibito a servizi elettrici, condotto da un 32enne castellanese.

La dinamica

L’impatto è stato violentissimo e frontale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Putignano del turno D per estrarre la vigilessa dall’auto mentre l'autista del furgone, all'urto, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Entrambi, soccorsi da ambulanze del 118, sono stati condotti in codice rosso la prima all’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti mentre il secondo al Policlinico di Bari. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della S di Castellana, mentre la viabilità è stata curata dalla polizia locale. Presente sul posto anche il comandante della Polizia locale di Castellana Oronzo Cisternino. La provinciale è rimasta bloccata per diverse ore e il traffico è stato deviato su arterie alternative. La sezione castellanese di “Sicurezza Ambiente” si è incaricata di sgomberare la carreggiata da detriti, olio e acidi, oltre ai mezzi coinvolti.