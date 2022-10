Scomparsa un mese fa da Bari: 36enne ritrovata a Roma. Sta bene

Una donna di 36 anni con problemi di mente, scomparsa il 27 settembre da Bari, è stata ritrovata a Roma, questa mattina, dagli agenti della questura capitolina. La donna era in via dei Prefetti e le sue condizioni erano buone. Informata la famiglia a Bari, alcuni parenti sono partiti per riportarla a casa. Non si sa cosa abbia fatto la 36enne nel lungo periodo di allontanamento.

Del suo caso si era occupata ieri la trasmissione Chi l'ha visto?