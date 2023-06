​Scippo con strappo, bottino di soli 10 euro: 47enne arrestato

L‘azione è stata rapida, ma il bottino misero: appena 10 euro. E ora, per quello scippo, per il presunto autore, un 47enne pluripregiudicato di Ruvo di Puglia, si sono aperte le porte del carcere di Bari. Ad arrestarlo, nei giorni scorsi, sono stati i carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Tribunale di Trani.

Lo scippo lo scorso aprile



Il furto con strappo è avvenuto il 28 aprile scorso, intorno alle 21. È stato il tipico scippo: l’uomo ha adocchiato tre anziane a passeggio per il centro storico, poi, con violenza, ha sottratto la borsetta ad una di loro.

Tutto è avvenuto per strada, in via Palestro. Una 82enne, avvicinata alle spalle dall’uomo, a viso coperto, si è sentita strattonare e ha avuto la peggio finendo a terra, prima di essere soccorsa dal personale del 118 a causa dei traumi subiti. Afferrata la borsa, l’uomo s’è poi allontanato in fretta e in furia, dileguandosi a piedi. Per un colpo decisamente inferiore alle aspettative.

Le indagini

Il resto lo hanno fatto le indagini dei militari della Stazione cittadina, diretti dal luogotenente Felice Cimadomo, in collaborazione con gli agenti della polizia locale, che grazie alla visione delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza comunali, hanno permesso di raccogliere in breve forti «indizi di colpevolezza» nei confronti dell’uomo, il quale si era già disfatto della borsa e dei documenti della donna, abbandonati in via Palestro. A casa, inoltre, gli investigatori, oltre agli indumenti utilizzati nel corso dell’azione criminale, hanno recuperato anche il portafogli dell’anziana: all’interno c’era ancora la refurtiva, pari a 10 euro. Già deferito alla Procura della Repubblica di Trani qualche giorno dopo il fatto, a carico del 47enne è stato poi emesso l’ordine di arresto.



«Quando ho appreso la notizia - ha scritto su Facebook il sindaco Pasquale Chieco - il mio primo pensiero è andato alle tre povere signore anziane coinvolte nello scippo, alla paura e all’angoscia che hanno provato in quel momento. Ancora una volta grazie alle forze dell’ordine per questa ennesima operazione andata a buon fine. Brutti episodi come questo avvengono ovunque, la cosa importante è che i responsabili vengano presi e assicurati alla giustizia nel tempo più breve possibile. Per questo - ha concluso - voglio rinnovare la mia gratitudine ai nostri carabinieri per l’impegno e la professionalità messi in campo ogni giorno».