Scippavano collane e le rivendevano ai compro-oro: due arresti

I Carabinieri di Molfetta hanno arrestato due persone del posto. I reati contestati ai due soggetti riguardano scippi di collane in oro e successivo riciclaggio della refurtiva.

Due gli episodi contestati

I fatti risalgono al periodo che va tra fine agosto e settembre di quest'anno quando i due, in diverse occasioni, si sarebbero resi responsabili di furto con strappo ai danni di un ragazzo molfettese, ed in altra occasione ai danni di una donna del luogo. Entrambi, inoltre, avrebbero venduto oggetti in oro, proventi di altri reati, presso dei compro oro della zona. La successiva ricostruzione dei fatti e la completa identificazione dei soggetti in questione da parte dei militari della Sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Molfetta, sotto la direzione dell'A.G. di Trani, ha portato all'emissione di un ordine di esecuzione di misura cautelare nei confronti degli indagati, che dopo le formalità di rito, sono stati accompagnati presso la casa circondariale di Trani.