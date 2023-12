Scippatore seriale arrestato: vittime almeno nove donne. Tra agosto e ottobre di quest'anno avrebbe scippato almeno nove donne tra Bari e i vicini comuni di Modugno, Valenzano, Capurso e Bitonto, sempre con le stesse modalità. Con uno scooter - poi risultato rubato - si accostava alle macchine, fingeva di voler aiutare le conducenti o simulava un incidente stradale e si impossessava "fulmineamente" (come scrivono gli inquirenti) di borse, collanine o bracciali prima di darsi alla fuga. Per questo un 42enne pluripregiudicato e senza fissa dimora è stato arrestato (ed è ora in carcere) perché ritenuto responsabile di ripetuti furti con destrezza e violenza.

I racconti delle vittime

La polizia, grazie ai racconti delle vittime e alle immagini delle telecamere acquisite, ha ricostruito le abitudini del 42enne, le sue caratteristiche fisiche e lo scooter utilizzato, un Sim Simphony grigio senza bauletto.

Il provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal gip di Bari, è stato richiesto dalla Procura.