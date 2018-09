Grecia, traghetti in sciopero. Disagi per chi viaggia verso Bari e Brindisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora disagi per chi viaggia in traghetto tra la Grecia e la Puglia. Sono stati annullati, considerata la proroga dello sciopero in Grecia, gli arrivi dei traghetti previsti domani su Bari. Non arriveranno le navi delle compagnie Superfast e Ventouris Ferries provenienti dai porti ellenici.A Brindisi cancellato il collegamento con la nave Corfù. La comunicazione è stata ufficializzata nel pomeriggio. In un primo momento erano stati annunciati solo ritardi: la situazione, in continua evoluzione, viene monitorata dalle autorità marittima e portuale.In Grecia sciopera il personale dei traghetti da e per le isole che chiede un aumento più sostanzioso dello stipendio congelato da diversi anni per la crisi del debito.