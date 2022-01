Sciopero degli studenti, manifestazione a Bari: «Il rientro è stato disastroso»

Nella giornata di domani l’Unione degli studenti Puglia e Bari, durante lo sciopero nazionale del 14 gennaio in cui in tutta Italia e in tutta la Regione si sciopererà per le misure di sicurezza necessarie a limitare i contagi nelle scuole, organizzeranno un flashmob, nei pressi del palazzo della presidenza della regione Puglia (zona lungomare) alle ore 9.00.

Al presidio prenderanno parte solo alcuni rappresentanti delle scuole di Bari e si terrà nel rispetto delle norme anti-covid: l'intento è di sollecitare la Giunta Regionale ad intervenire urgentemente. «In tutta la Puglia gli studenti e le studentesse si stanno mobilitando da giorni assentandosi da scuola. Come sindacato studentesco da anni chiediamo che vengano risolti i problemi di un sistema scolastico vecchio di un secolo» dichiara Stefano Mariano, Coordinatore dell’Unione degli Studenti Puglia.

«Il rientro a scuola dalle festività si è rivelato essere disastroso su tutti i fronti nelle scuole di Bari e di tutta la Regione: assenza di mascherine adeguate, tamponi a carico degli studenti e delle famiglie, mezzi di trasporto sovraffollati. La situazione drammatica che stiamo vivendo non farà altro che allargare la forbice delle disuguaglianze tra gli studenti e spingere molti e molte ad abbandonare precocemente i percorsi scolastici» dichiara Rosmara Pappapicco dell’Uds Bari.

I sindacati accanto agli studenti