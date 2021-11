Auto fuori strada e schianto fatale per due fratelli: la Procura indaga per omicidio stradale

Saranno celebrati domani, 30 novembre alle 15.30, nella chiesa di San Rocco a Valenzano, nel Barese, i funerali di Gianluca e Debora Pontrelli, i fratelli di 25 e 28 anni morti nella notte tra sabato e domenica in un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 32 tra Castellana e Grotte e Turi.

La Procura apre un fasciolo per omicidio stradale

APPROFONDIMENTI BARI/VALENZANO Auto fuori strada e schianto fatale per due fratelli: la Procura...

I due fratelli erano sul sedile posteriore di un'auto con a bordo altri due amici di 24 e 25 anni, entrambi rimasti feriti. Il conducente, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada. L'auto avrebbe rotto il guard rail, sbattendo con un albero di ulivo per poi ribaltarsi più volte nei campi. La Procura di Bari, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, ha ritenuto di non dover disporre l'autopsia e così ha restituito le salme alla famiglia. Questa mattina il sindaco di Valenzano, Giampaolo Romanazzi, ha dedicato alle due giovani vittime un minuto di silenzio in apertura del Consiglio comunale.