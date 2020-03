«Sapone contaminato, bloccate quei lotti», ma era troppo tardi: morta una neonata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una infezione da Serratia sarebbe stata fatale per una neonata prematura, di appena un mese, morta al Policlinico di Bari . La presenza del batterio è stata riscontrata in un sapone utilizzato da medici e infermieri, come scrive La Repubblica. L'ospedale - precisa il quotidiano - è stato avvisato della contaminazione di nove lotti del sapone dalla ditta produttrice, con sede nella provincia di Verona, precisamente a Settimo di Pescantina, solo dopo il drammatico avvenimento. La direzione sanitaria dell'ospedale barese ha sporto denuncia e la Procura di Bari ha aperto un'inchiesta.La bambina, nata prematura e posta nell'incubatrice, presentava un quadro clinico stabile che è andato via via peggiorando, senza alcuna risposta ai normali antibiotici. Le analisi evidenziano la presenza della Serratia , un germe solitamente ospedaliero che da tempo non si vedeva al Policlinico. Il 14 febbraio, una ditta di Settimo di Pescantina (Verona), invia una comunicazione ai propri clienti, compreso il Policlinico di Bari, chiedendo di bloccare immediatamente i lotti di sapone antisettico per la disinfezione e la pulizia delle mani. «Siamo stati informati da un nostro fornitore di materia prima - scrivono nella comunicazione - su una possibile contaminazione da Serratia». Lo stesso batterio che avrebbe ucciso la neonata.