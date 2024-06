Amore, affetto, cultura, tradizione. Questo ed altro in un vero e proprio scrigno, che Mattia Scaroni d Santeramo ha voluto fosse l’oggetto della sua tesi di laurea, a coronamento degli studi in antropologia culturale ed etnologia, svolti a Torino dal 2021 al marzo scorso. “Il pacco da giù. Un’analisi antropologico-sociale sugli studenti pugliesi a Torino”.

Certamente: il famoso pacco spedito dalla Daunia, dalla Murgia, dal Salento a chi, per motivi di lavoro o, come in questo caso studio, contenente sì le genuinità pugliesi, ma soprattutto l’amore di chi lo confeziona.

Il neo laureato

«Ho lavorato insieme al professor Dario Basile – dice il 25enne – per elaborare una tesi in antropologia sociale che, sembrerà paradossale, ma ha una particolarità. Il “pacco da giù” che è sempre stato al centro di caroselli pubblicitari, piuttosto che di sketches comici o che ritroviamo in scene di vari film, non è stato mai oggetto di scrittura, salvo un caso. Mi riferisco al libro di illustrazione per bambini sull’argomento realizzato da Chiara Spinelli. Ho avuto il piacere di interfacciarmi con l’autrice durante il lavoro ed è stato bello scoprire che lei, come me, è pugliese, salentina. Il professor Basile ha realizzato ricerche accademiche sul contesto torinese nella sua componente di comunità migratoria. Studi, durante i quali è stato riportato il dato secondo cui il 15% dei torinesi, avrebbe dna pugliese, ovvero la maggioranza relativa. Partendo dall’analisi dei flussi migratori, il fenomeno del “pacco da giù” permette un’introspezione profonda sotto il profilo antropologico. Esso rappresenta i legami genitoriali ma non solo. Diventa trait d’union tra quelle che sono le origini, dello studente, ed il nuovo terreno dove impianta le radici, spesso per necessità e non per semplice scelta.

Ed infatti nell’ultimo capitolo parlo dell’importanza della condivisione del pacco, capace di stabilire nuove relazioni in un nuovo ambiente».

Mattia Scaroni, dopo tre anni di studi a Bari (Lingue, Culture, Letterature Moderne), svolge un tirocinio nella spagnola Granada (filologia inglese) per poi vivere l’università torinese. Nel periodo di lontananza da Santeramo in Colle, certamente pacchi ne ha ricevuti. «Ed ogni volta – afferma – si è trattato di una gioia e di un’emozione diversa. L’icona culturale, l’icona della migrazione è viva oggi, come nei decenni scorsi. Basti pensare che secondo le statistiche al Politecnico di Torino i pugliesi sono al secondo posto per numero di iscritti ed i siciliani al terzo, mentre presso l’Università di Torino, i siciliani sono secondi ed i pugliesi terzi. Chi è lontano da casa nell’aprire quel pacco trova l’orgoglio culinario. Nonostante esista la globalizzazione, il ricevere i taralli che assaporavi da bambino, l’olio delle nostre terre, dona delle emozioni senza eguali. Un po’ come le madeleine di Marcel Proust. Quegli odori e quei sapori che ti trasportano nel passato e nella terra che ti ha dato i natali, con tanto di nostalgia annessa. Arriva un raggio di sole. E’ una tradizione che non si perderà mai e che addirittura si tramuta da connessione genitori – figli, talora, in connessione nonni – nipoti, come mi è capitato di scoprire. Se prima il genitore inviava il pacco ai figli, mettendoci dentro ogni ben di Dio, e non solo di prodotti tipici, ma anche di accessori o prodotti che semplicemente potevano essere utili e che inviandoli evitavano la spesa all’emigrato, in un secondo tempo, queste attenzioni possono essere rivolte ai nipoti, che purtroppo non si hanno vicino». Il “pacco da giù” è l’amore famigliare fatto materia.

