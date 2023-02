Insulti omofobi e discriminanti da ragazzini, lo sfogo di Carla: «Sconcertante e vergognoso»

“Quello che ho subito a Santeramo qualche ora fa, in pieno centro, su Corso Roma, è davvero sconcertante. Un gruppo di ragazzini gretti e maleducati, accompagnati da insegnanti del tutto indifferenti, non ha fatto altro che insultarmi e schernirmi. Tutto questo, nel 2023, è vergognoso”.

Non usa mezzi termini per esprimere il suo dolore e la sua preoccupazione Carla Pianetti, che in un video postato su Facebook qualche ora fa, ha denunciato le discriminazioni ricevute.

La storia

Carla, fino a qualche anno fa Carlo e che ha già completato il percorso di transizione sessuale, è un hair stylist e possiede due saloni uno ad Altamura e uno Gioia del Colle, suo paese di residenza. Per molti anni ha lavorato anche a Santeramo.

“Ho la grande fortuna di vivere in un paese accogliente come Gioia del Colle dove pochi sono stati gli episodi di discriminazione rispetto ad Altamura dove ho vissuto e lavorato per anni. Qui la cattiveria, l’invidia, l’omofobia ha prevalso sulla libertà e il buon senso. Spero che questi uomini, donne, ragazzini, cattolici, possano un giorno insegnare ai propri figli di poter vivere come meglio credono” ha sottolineato la hair stylist.

La sua denuncia sui social qui:

https://fb.watch/iXmKsClBO9/