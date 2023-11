Donna carbonizzata in campagna: chiesta condanna di 8 anni al marito per maltrattamenti

La Procura di Bari ha chiesto la condanna a otto anni di reclusione per Vito Passalacqua, a processo in abbreviato per i maltrattamenti nei confronti della moglie Michelle Baldassarre, trovata carbonizzata nelle campagne del comune barese di Santeramo in Colle il 9 febbraio scorso, e delle due figlie.

La richiesta è arrivata nell'udienza attualmente in corso davanti alla gup Susanna De Felice, al momento stanno discutendo i difensori dell'imputato, gli avvocati Maurizio Tolentino e Nicola Lanzolla.

I fatti

Michelle Baldassarre fu trovata carbonizzata, con un coltello nel torace, il pomeriggio del 9 febbraio 2023 in un campo alla periferia di Santeramo.

Fino a pochi giorni prima della morte era ospite di una casa protetta in seguito alla denuncia da lei presentata nei confronti del marito, querelato per presunti trattamenti in famiglia nel dicembre 2022 e per questo ai domiciliari.

Sulla sua morte la Procura di Bari ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio a carico di ignoti, chiedendone l'archiviazione a luglio: le indagini, secondo il pm Baldo Pisani, avrebbero confermato l'ipotesi del gesto volontario. I legali della famiglia, Michele Laforgia e Maria Pia Vigilante, hanno presentato opposizione alla richiesta di archiviazione.