Salvatore D'Aluiso sarà il nuovo presidente dell'Ordine degli avvocati di Bari

La lista «Coalizziamoci» ha vinto le elezioni per il nuovo consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari, che si sono concluse oggi. La coalizione, che candida presidente il penalista Salvatore D'Aluiso, ha ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri, 13 su 25 totali, ed è risultata anche la più suffragata dai 3.681 avvocati che si sono recati alle urne, pari a oltre il 58% dei 6.328 aventi diritto.

I candidati più votati sono stati Guglielmo Starace (1.807 voti) e Antonio Bellomo (1.668), entrambi della lista «Libero Foro», seguiti da Salvatore D'Aluiso (1.650) e Alessandro Russi (1.513), tutti e due di «Coalizziamoci». Nessun candidato dell'aggregazione «Sindacato avvocati Bari» è invece entrato in Consiglio. La prima riunione è prevista entro due settimane per eleggere presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere.

Il presidente in pectore e l'abbraccio con l'avversario

Sarà proprio D'Aluiso, 59 anni, il nuovo presidente fino a dicembre 2026. «Il rinnovamento è fisiologico, sta nelle cose ed è giusto che sia così. Naturalmente bisogna anche prendere atto di ciò che di buono è stato fatto in passato», commenta D'Aluiso a caldo. Parlando del problema dell'edilizia giudiziaria in città, D'Aluiso promette «ulteriore impegno, perché queste difficoltà sotto gli occhi di tutti. Queste non sono criticità solo per gli avvocati - aggiunge - ma anche per i magistrati, gli operatori del diritto e gli utenti». Il candidato presidente della lista concorrente «Libero Foro», Guglielmo Starace (nella foto l'abbraccio tra i due), ringrazia «i tantissimi colleghi e le tantissime colleghe che ci hanno dato fiducia» e augura «un buon lavoro ai vincitori».