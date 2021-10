Noci e Conversano rinunciano alle sagre. Saltano i grandi eventi per colpa del covid

Non solo l'estate, ma anche l'autunno dovrà fare a meno di alcuni appuntamenti in piazza. Niente sagre per quest'anno a Noci che dovrà rinunciare alla famosa sagra "Bacco nelle gnostre" e Conversano che rinuncerà a Novello Sotto il Castello, primo classificato nel bando della Città di Conversano “Dentro il Borgo”. Il motivo? La prudenza. Si rinvia tutto a quando le condizioni dovute al covid saranno più sicure per tutti. Non rinuncerò invece a Novello in Festa il Comune di Leverano che ha già predisposto l'edizione 2021.

Salta "Bacco nelle Gnostre" a Noci

«Non ci sarà l’edizione 2021 di Bacco nelle Gnostre: per il secondo anno consecutivo, la festa d’autunno organizzata sin dal 2001 a Noci non si svolgerà a causa delle restrizioni ed incertezze legate alla pandemia da Covid-19», annunciano gli organizzatori sulla loro pagina fecebook.

La grande affluenza registrata ogni anno dalla fortunata sagra è «sinonimo di assembramento: si dovrebbe pensare ad una formula diversa, ad accessi contingentati e su prenotazione. Ma non sarebbe “Bacco” senza folla, senza abbracci, senza balli, senza spensieratezza. E allora facciamo ancora una volta un passo indietro, con responsabilità e un velo di malinconia. Ma sicuri che prima o poi torneremo a brindare a Bacco nelle gnostre».

Conversano rinuncia a Novello sotto il Castello

«Sono state settimane intense quelle vissute da La Compagnia del Trullo: mentre Novello Sotto il Castello risultava primo classificato nel bando della Città di Conversano “Dentro il borgo”, i nostri esponenti si sono divisi tra gli uffici dell’Ente e gli organi di pubblica sicurezza al fine di verificare la fattibilità dell’evento. La decisione condivisa è stata unanime. Abbiamo fatto una scelta, una scelta dettata dalla responsabilità che viviamo verso il nostro territorio fanno sapere gli organizzatori -, verso tutti coloro che per 12 anni hanno scelto di vivere un’esperienza fatta di sorrisi, brindisi, abbracci, danze, con gli occhi spalancati per ammirare le bellezze di casa nostra, la Città di Conversano».

Insomma nemmeno Novello sotto il castello sarebbe stata la festa di sempre a causa del virus che ancora circola e desta preoccupazione. «Noi di Novello Sotto il Castello abbiamo scelto allo stesso modo, nel rispetto di un ruolo qual è quello di cui voi ci avete insignito: essere la festa di novembre della Città di Conversano, che porta nel suo centro storico decine di migliaia di persone. L’edizione 2021 di Novello Sotto il Castello non avrà luogo». L'appuntamento è già fissato però per novembre 2022.

Resiste Leverano con Novello in festa

Seppur con le dovute restrizioni, si terrà invece il 30 e 31 ottobre Novello in festa, la tradizionale festa del vino novello ospitata nelle strade di Leverano, comune in provincia di Lecce. Sì dunque a spettacoli musicali itineranti, artisti di strada, convegni, visite guidate e le tanto attese degustazioni di vino e cibro della tradizione. Ingressi contingentati e accesso alle varie aree solo per i possessori di green pass. Si comincia domenica 31 ottobre alle ore 10 presso la Sala Conferenze della BCC, con il convegno "Tra cuore e mente - Che cosa c'è di tanto speciale nel vino di Leverano?".