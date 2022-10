Sagra della zampina, balla anche il governatore Emiliano: il video diventa virale

Alla festa in piazza, balla anche Michele Emiliano. E il video diventa subito virale. A Sammichele di Bari per la sagra della zampina il governatore ha dato "spettacolo" in piazza. Con la maschera dell'homene curte. Questa è una maschera tipica del Carnevale di Sammichele, risale circa al ‘700 e rappresenta una caricatura goliardica del contadino povero. Visto il riconoscimento del carnevale sammichelino come carnevale storico da parte del ministero della cultura, in occasione della sagra della zampina si è deciso di celebrare in più occasioni questa tradizione.

(Video pagina Fb Casale delle Meraviglia)

Le origini della Zampina

«Le origini della zampina - spiegano gli organizzatori - si perdono nella notte dei tempi, in quella che fu la Civiltà Contadina e, come tante altre ricette della gastronomia povera, nasce dall’esigenza di impiegare pezzi di carne meno nobili e di recupero, limitando al minimo gli sprechi. Insomma, fare di necessità virtù, ma senza rinunciare al gusto, grazie anche all'aggiunta di aromi e altri condimenti.

Nel corso del tempo la ricetta ha subito alcune trasformazioni con l’utilizzo di tagli di carne più pregiati, dando vita a quell'inconfondibile sapore intenso e avvolgente».