Sabato Papa Francesco a Bari. Una giornata di preghiera per il Medio Oriente

Sabato prossimo, 7 luglio, Papa Francesco sarà a Bari per una giornata di preghiera insieme con molti Capi di Chiese e Comunità cristiane del Medio Oriente. Al termine dell’Angelus, in piazza San Pietro, Fracesco ha parlato della sua visita in Puglia, la terza in pochi mesi. «Vivremo una giornata di preghiera e riflessione. Chiedo a tutti di accompagnare con la preghiera questo pellegrinaggio di pace e di unità».Sull’argomento, il Papa ha diffuso oggi anche un tweet sul suo profilo in nove lingue Pontifex: «Chiedo a tutti di accompagnare con la preghiera il pellegrinaggio che compiremo sabato prossimo a Bari per invocare pace sul martoriato Medio Oriente».