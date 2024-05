«Abbiamo problemi alla strumentazione di bordo»: l'aereo diretto a Londra torna in Puglia

Solo tanta paura, per fortuna, ma nessuna problematica seria. Un aereo Ryanair partito verso le 12 da Bari e diretto a Londra Stansted è rientrato in Puglia per un "problema alla strumentazione di bordo".

Partenza riprogrammata

Il velivolo è atterrato a Bari circa due ore fa. I passeggeri partiranno stasera nuovamente per Londra, tra le 18 e le 19, con un altro aeromobile della compagnia irlandese. Secondo le informazioni disponibili, l'equipaggio si è reso conto dei problemi alla strumentazione quando stava sorvolando il Veneto. A quel punto è stata presa la decisione di tornare all'aeroporto di partenza.