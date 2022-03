Rutigliano, paura in un condominio: si apre una voragine nel giardino. All'interno profondano alcuni giochi per bambini

Paura, questa notte, in un condominio di Rutigliano, in via Noicattaro. Erano circa le quattro quando un boato ha fatto svegliare i condomini di una palazzina di cinque piani, che, appena scesi nell’atrio, non hanno dovuto attendere molto per capire quello che stava accadendo.

Si era aperta una enorme voragine, profonda una decina di metri e larga poco più di un metro, all’interno della quale era sprofondati anche alcuni giochi per bambini: a pochi metri - come si vede chiaramente dalle foto - ci sono spazi per i più piccoli. Per fortuna, se di fortuna si può parlare visto quanto è accaduto, la voragine si è aperta alle 4 di notte, quando tutti dormivano, altrimenti qualcuno avrebbe potuto farsi davvero male.

Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia locale, che hanno effettuato i sopralluoghi di rito. Successivamente si sono recati sul posto i tecnici comunali. Al momento, transennata la zona, i condomini hanno potuto far rientro nelle proprie abitazioni, ma i rilievi proseguono per capire le ragioni di un avvenimento così grave, che avrebbe potuto avere conseguenze molto più pesanti.