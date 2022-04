Rutigliano, nella vasca da bagno i residui di tutto il condominio: «Così non si vive»

«Io non ce la faccio più. Sono invalida, ma trascorro le mia giornata a “sturare”. Non parliamo dei costi per prodotti ed idraulico. Andiamo avanti in questa situazione da un anno». Il grido d’allarme è lanciato da un’anziana, residente al piano rialzato di una casa popolare di via Italia a Rutigliano. La situazione è incredibile: entrando in bagno ed aprendo il lavello, la vasca si riempie di acqua putrida e marrone, costringendo la donna a lavare in continuazione, ben al di là dei normali servizi casalinghi.

Le condizioni del bagno

Sanitari con crepe evidenti, water in pessime condizioni (ma non certo per colpa di chi li utilizza), scarico del bagno che finisce anch’esso nella vasca stessa, pavimento che si riempie di acqua senza apparente motivo, proprio a causa delle perdite derivanti dai sanitari. Una situazione insostenibile, che ha portato il marito della donna a contattare prima l’Arca e, di conseguenza, il sindaco Giuseppe Valenzano. Al momento, però, risposte concrete non ce ne sono e basta dare un’occhiata alla vasca da bagno per certificarlo. Il problema non sembra essere dei sanitari, che possono essere sostituiti, ma dell’impianto e dei tubi che avrebbero bisogno di interventi sostanziosi.

La situazione insostenibile

L’aspetto più inquietante è che la coppia anziana debba “sorbirsi” anche i residui di chi abita ai piani di sopra: «Se gli inquilini del piano superiore vanno in bagno e scaricano- spiega l’uomo- i residui arrivano a noi. Questo significa che è un problema di tubature e non di sanitari, almeno in parte». Non solo, nella vasca da bagno finiscono anche i residui delle cucine dei piani alti attraverso la colonna montante. Una situazione incredibile, denunciata con un video social da parte della coppia che è ovviamente al limite della sopportazione e attende risposte (e soprattutto interventi).