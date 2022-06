Incidente stradale: perde il controllo della moto e si schianta. Muore 22enne

Incidente stradale nella notte: un 22enne perde il controllo della moto e muore sul colpo. Grave un 19enne che viaggiava con lui.

L'impatto

Lo schianto è avvenuto intorno alle 4 in via San Francesco a Rutigliano, in provincia di Bari. Il 22enne originario di Turi alla guida della sua motocicletta, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. Fatale la caduta che non gli ha dato scampo: il 22enne è morto sul colpo.

APPROFONDIMENTI SANGUE SULLE STRADE Incidente mortale nel Salento. Scontro sulla strada del mare: vittima... VIDEO Incidente mortale sulla Surbo -Torre Rinalda, muore 41enne - VIDEO LA TRAGEDIA Carambola e incidente mortale sul lungomare: lunedì i funerali...

Il passeggero 19enne, per le ferite riportate, è stato trasportato all'ospedale Di Venere in codice rosso. Nessun altro veicolo sarebbe stato coinvolto. Sul posto i carabinieri di Rutigliano e Triggiano.