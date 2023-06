Incidente e tragedia sfiorata: nella carambola tra auto, una Renault sfonda il guardrail e finisce nella scarpata

Tragedia sfiorata, nella tarda serata di ieri, sulla strada provinciale 240 all’altezza di Rutigliano. Ad una decina di metri di distanza dal punto in cui, il 26 maggio scorso, il ciclista amatoriale Giovanni De Benedictis fu travolto da un’auto pirata perdendo la vita, due veicoli – una Volskwagen Passat e una Renault - hanno impattato frontalmente per cause non ancora chiare.

Lo schianto

A seguito dell'incidente, la Renault (a bordo vi era una coppia) ha sfondato il guardrail finendo in una scarpata. La Passat, invece, è rimasta ferma sulla carreggiata ed è stata tamponata da una Hyundai sopraggiunta in un secondo momento: il conducente, con molta probabilità, non è riuscito a scorgere il veicolo fermo a causa della ridotta visibilità.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri e tre ambulanze del 118, che hanno provveduto a condurre in ospedale le persone rimaste ferite.