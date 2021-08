Rosa Marina, investita da un'auto la figlia dodicenne del sindaco Antonio Decaro

Paura ieri a Cala di Rosa Marina: investita da un' automobile nel pomeriggio la figlia 12enne del sindaco di Bari Antonio Decaro. Immediato il trasferimento dell'adolescente al Pronto Soccorso di Ostuni: dopo essere stata visitata dal personale medico della Città Bianca e sottoposta a varie radiografie, alla piccola è stata riscontrata una frattura alla caviglia. In serata la famiglia ha valutato la decisione di trasferirla per ulteriori consulti, ed anche per eventuale operazione, al Vito Fazzi di Lecce.

L'incidente



L'incidente è avvenuto all'interno del villaggio di Cala di Rosa Marina. Si tratta di un complesso residenziale confinante con rinomato villaggio di Rosa Marina. Qui la famiglia Decaro è in vacanza da qualche giorno, anche per trascorrere il Ferragosto. Momenti di spensieratezza e relax per il sindaco del capoluogo pugliese, interrotti ieri dalla grande preoccupazione dopo l'incidente della minore. Si sarebbe trattato comunque di circostanze assolutamente fortuite, non derivanti da manovre azzardate da parte dell'automobilista. La minore stava entrando in una residenza privata di un'amica, quando improvvisamente è avvenuto l'impatto con l'auto guidata da un uomo. Immediato dopo l'incidente l'arrivo a Cala di Rosa Marina di un mezzo del 118 per le prime cure all'adolescente: i medici hanno sin da subito deciso di trasferirla in ospedale per valutare l'entità del trauma riportato. Nella struttura della Città Bianca è giunto direttamente Antonio Decaro per sincerarsi delle condizioni della figlia, dopo quanto avvenuto. Il sindaco di Bari ha trascorso l'intero pomeriggio in ospedale accanto alla 12enne.