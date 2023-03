Rocco Saldutti, il pediatra che prescrive il gelato ai bimbi quando non servono medicine: «Vaniglia alle 8, pistacchio alle 20»

Per Rossella la ricetta medica recita: due gelati al giorno, alle 8 alla vaniglia, alle 20 al pistacchio. La trovata è del pediatra Rocco Saldutti, di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Una trovata particolare, originale. Il medico prescrive, come tutti i propri colleghi, le medicine che ritiene ai propri pazienti ma in alcuni casi si spinge "oltre". Serve - ha raccontato - a tranquillizzare le mamme e anche gli stessi bimbi. Non è un dottore anti-farmaco, ma semplicemente un pediatra che quando la situazione non richiede farmaci si diverte a lanciare un messaggio di tranquillità e serenità ai bimbi.

È lui stesso a pubblicare sui social le ricette. «A noi bimbi di quei lontani anni, facevano fare le punture al culetto (scusate al piccolo gluteo) con degli aghi con cui potevi anche gonfiare un pallone di cuoio…», dice scherzando. Ora, dice, queste ricette vengono apprezzate. Due gelati al giorno o cinque biscotti una volta ogni tre ore. Ma attenzione, c'è un'avvertenza: sospendere la cura in caso di mal di pancia. E c'è chi giura che anche andare dal pediatra possa essere piacevole.