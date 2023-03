Robert Plant, la voce dei Led Zeppelin, in concerto in Puglia a settembre

Robert Plant torna in Italia e fa tappa a Bari l'1 settembre. L’ex voce e leader dei mitici Led Zeppelin, band icona del rock che ha segnato la storia, sarà in Italia per sette date. Con il suo nuovo tour “Saving Grace”, nel quale è affiancato dalla talentuosa cantante portoghese Suzi Dian, al secolo Susana Guerra, Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro). L'appuntamento è alle 21, sulla Rotonda di via Paolo Pinto a Bari, nei pressi dell’ingresso Monumentale delle Fiera del Levante. Biglietti in vendita dalle 12 di lunedì prossimo - 27 marzo - sul circuito Ticketone.