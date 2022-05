Ritrovate le bici per bimbi disabili rubate: possono ripartire i corsi

Sono state ritrovate le Hug-Bike per bambini disabili rubate alla scuola di ciclismo Franco Ballerini di Bari. Il furto, avvenuto durante lo scorso fine settimana, aveva creato sgomento e indignazione e costretto la scuola a sospendere i corsi con i bambini disabili.

E già ripartono i corsi

Già da oggi si riparte e i ragazzi potranno risalire in sella alle loro bici degli abbracci. “Sono state ritrovate le bici che consentono alla Scuola di Ciclismo Franco Ballerini di far pedalare anche i giovani con disabilità – ha scritto via social l’assessore Paola Romano - Le bici erano state rubate qualche giorno fa, bloccando di fatto le attività e arrecando un danno enorme a chi poteva andare in bici grazie a questo supporto”.