Il ristorante interattivo ​senza camerieri e attese: «Un’esperienza culinaria intelligente»

Il mondo sta cambiando e anche nella ristorazione è tempo di cambiamenti. Il futuro infatti sta già bussando prepotentemente alle porte delle attività e la rivoluzione è già in atto: in pochi anni l’intelligenza artificiale sarà la protagonista assoluta tra i tavoli dei commensali. Tutto quello che prima era così lontano dalla nostra immaginazione, adesso sta infatti diventando realtà. È lo stesso mercato che lo richiede. Tablet per ordinare, wi-fi per navigare e pagamenti contactless sono ormai diventati il passato.

Il futuro della ristorazione sarà ancora più interattivo, smart e veloce. Ci aspetta un mondo nuovo quindi e il futuro hi tech del ristorante 3.0 è stato il tema di un evento che si è tenuto a Bari. È stato infatti presentato il progetto Ricci, l’acronimo di “Ristorazione intelligente con coinvolgimento interattivo” che, raccontano gli ideatori, «abbiamo sviluppato con l’obiettivo di rendere l’esperienza culinaria intelligente e coinvolgente».

Il progetto

Il progetto del ristorante interattivo è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Ingrasell, uno studio di marketing e comunicazione con sede a Rutigliano, e Mav Reality, software house sempre di Rutigliano. «Si tratta ancora di un prototipo - chiarisce Doriana Ingravallo, ceo e art director di Ingrasell - siamo ancora in fase esperimentale.

Ci vorranno più o meno due anni per poterlo realizzare, ma abbiamo tutte le carte in regola perché possa diventare presto realtà».

Ricci è un servizio all’avanguardia che si rivolge ai ristoratori, offrendo una innovativa soluzione basata sull’intelligenza artificiale. Con l’istallazione di tablet dotati di un sofisticato software di intelligenza artificiale su ogni tavolo del ristorante, i clienti possono interagire direttamente con il dispositivo per effettuare l’ordinazione. Ricci sostituirà il personale di sala aggiuntivo, ma assicurano gli ideatori, «non si avrà una vera e propria sostituzione, ma si migliorerà il rapporto tra cameriere e commensale. È l’interazione la magia di Ricci», dicono. «L’intelligenza artificiale in un certo senso coccolerà il cliente - racconta Giovanni Liso, ceo di Mav Reality - perché lo consiglierà, gli spiegherà il menù e gli assicurerà al tavolo tutte le pietanze in tempi brevi. Sarà - chiarisce Liso - un caposala a tutti gli effetti».

Con il sistema Ricci, il processo di ordinazione diventerà semplice e autonomo, consentendo anche di raccogliere informazioni sui consumi attraverso un intrattenimento interattivo. L’interazione coinvolgente con Ricci migliorerà la soddisfazione dei clienti e ridurrà i tempi di attesa. Nello specifico sono quattro i vantaggi di questo sistema: l’efficienza operativa con il servizio che semplifica il processo di ordinazione e riduce i tempi di attesa e pagamenti semplici che avvengono direttamente tramite il sistema, eliminando le code in cassa. Ma ancora memorizzazione delle preferenze dei clienti per offrire esperienze su misura e feedback facile in modo che i clienti possono lasciare recensioni direttamente attraverso il sistema. Sarà anche maggiore la precisione delle comande.

Grazie alle nuove tecnologie avanzate quindi nel prossimo futuro sarà possibile ordinare, pagare e servirsi da soli, consumando i pasti sul posto o in modalità take away. Cambierà il modo in cui i ristoranti assumeranno e utilizzeranno il personale. Ma soprattutto si modificherà il rapporto con i clienti. L’intelligenza artificiale sarà infatti anche in grado di aiutare i proprietari di ristoranti a migliorare l’esperienza dei commensali. Esistono già di sistemi, ma si tratta ancora di progetti in fase esperimentale, che possono consigliare voci di menu in base all’età e all’umore stimati del cliente.